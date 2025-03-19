Plants vs. Zombies: Das Comeback eines Klassikers

Plants vs. Zombies ist eine der bekanntesten Gaming-Marken aus der „alten Ära“ der mobilen Stores, als Apple und Google noch kaum Marktanteil und vor allem kein Duopool hatten. In den Jahren danach kamen viele Nachfolger und auch Ableger.

Jetzt scheint es so, als ob das Original ein Comeback feiern wird, denn Plants vs. Zombies Reloaded wurde bei einer Behörde in Brasilien zertifiziert und dürfte laut Eintrag für aktuelle Konsolen, den PC und auch für Android und iOS erscheinen.

Klingt so, als würde das Original von PopCap aus dem Jahr 2009 ein Remake für 2025 bekommen. Die Reihe, die bei uns als Pflanzen gegen Zombies bekannt ist, gehört übrigens mittlerweile zu EA, dort hat man diese bereits 2011 aufgekauft.