Gaming

Plants vs. Zombies: Das Comeback eines Klassikers

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Plants Zombies

Plants vs. Zombies ist eine der bekanntesten Gaming-Marken aus der „alten Ära“ der mobilen Stores, als Apple und Google noch kaum Marktanteil und vor allem kein Duopool hatten. In den Jahren danach kamen viele Nachfolger und auch Ableger.

Jetzt scheint es so, als ob das Original ein Comeback feiern wird, denn Plants vs. Zombies Reloaded wurde bei einer Behörde in Brasilien zertifiziert und dürfte laut Eintrag für aktuelle Konsolen, den PC und auch für Android und iOS erscheinen.

Klingt so, als würde das Original von PopCap aus dem Jahr 2009 ein Remake für 2025 bekommen. Die Reihe, die bei uns als Pflanzen gegen Zombies bekannt ist, gehört übrigens mittlerweile zu EA, dort hat man diese bereits 2011 aufgekauft.

Assassins Creed Shadows Naoe

Assassin’s Creed Shadows angezockt: Neue Stärken und alte Schwächen

Seit über eine Woche zocke ich jetzt Assassin’s Creed Shadows auf der PS5 Pro und der neue Teil der Reihe…

18. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Martin 🪴
    sagt am

    Ich habe den ersten Teil geliebt. Aber: Wann hatten Apple und Google mobil noch kein Monopol? Als die 500 Microsoft-Geräte unterwegs waren? ^^

    Antworten
  2. Hazz 💎
    sagt am

    Lol Jetzt bringen sie ein Remake anstatt den 3. Teil, welches zuerst als Soft-release kam und dann zurückgezogen wurde.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Plants vs. Zombies: Das Comeback eines Klassikers
Weitere Neuigkeiten
Playstation Icons
PlayStation: Sony will „führend bei Einzelspieler-Erlebnissen“ sein
in Gaming
Mein Tipp der Woche: Prisoners (Film)
in Kommentar
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität