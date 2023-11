PlayStation 5: Mega-Angebot zum Black Friday 2023

Microsoft wird wohl mit einer richtig guten Aktion für die Xbox Series X in den Black Friday 2023 starten, doch Sony ist vorbereitet. Die PlayStation 5 gibt es ab dem 14. November für 429,99 Euro. Bisher wurde die Aktion aber nur in Spanien bestätigt.

Bisher war es aber so, dass es die Angebote für die PlayStation 5 (manchmal auch mit etwas Verzögerung) bei uns in Deutschland gab. Und ich wette, dass man auch hier die Lager mit der alten Version leeren möchte, daher gibt es einen guten Deal.

PlayStation 5 für unter 430 Euro

Es handelt sich dabei übrigens um die normale Version mit Laufwerk, die bei 545 Euro im Moment liegt. Laut Sony spart man 120 Euro, was mit Blick auf die neue UVP auch stimmt, wobei man die PS5 in letzter Zeit oft für 500 Euro kaufen konnte.

Spielt aber jetzt auch keine Rolle, denn das ist ein richtig guter Deal und nochmal 20 Euro unter den Angeboten vom Sommer. In Spanien geht die Aktion bis zum 27. November und auch der Controller und zahlreiche PS5-Spiele sind dort reduziert.

Mal schauen, ob Sony die Black Friday-Aktion, die es mit Sicherheit wie jedes Jahr geben wird, auch noch diese Woche für Deutschland ankündigt. Sagen wir es aber mal so: Kauft keine PS5 zur aktuellen UVP (550 Euro), das sollte günstiger in den kommenden Tagen gehen. Und 430 Euro sind in meinen Augen ein sehr guter Deal.

