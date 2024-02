PlayStation 5: Neue Spiele vorgestellt und weiteres Event bestätigt

Sony hat diese Woche wie erwartet einige neue Spiele im Rahmen der State of Play vorgestellt, wobei die meisten davon bekannt waren. Jedenfalls die etwas größeren Blockbuster. Am Ende findet ihr übrigens noch ein paar meiner Highlight-Videos.

Doch ein Spiel fehlte, ausgerechnet das am meisten erwartete Spiel für 2024: Final Fantasy 7 Rebirth. Nun, es bekommt seine eigene State of Play kommende Woche, denn am 6. Februar geht es direkt weiter, so wichtig ist das PS5-Spiel für Sony.

Bisher wirkt es aber nach einem sehr ruhigen Jahr der PlayStation Studios, wirklich sehr ruhig. Rise of the Ronin, okay, aber sonst? Und was ist denn mal mit einem neuen PSVR2-Schwergewicht. Es wurden zwar Spiele gezeigt, aber das fehlt noch.

Warten wir mal den Sommer ab, das zweite Halbjahr wird sowieso das spannende der Gamingbranche mit der neuen Nintendo-Konsole, der neuen Xbox und der PS5 Pro. Also nicht falsch verstehen, das war eine sehr solide State of Play, die Branche liefert weiter ab, nur die PlayStation Studios sind derzeit doch eher etwas ruhiger.

