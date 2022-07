PlayStation 5: Neue State of Play und viele Einheiten für Weihnachten

Wer weiterhin auf der Suche nach einer PlayStation 5 ist, der könnte in diesem Jahr mehr Glück haben. Die Verfügbarkeit hat sich bereits entspannt, ist aber noch nicht auf dem Level der Xbox Series X angekommen. Das könnte aber bald passieren.

PlayStation 5: Erhebliche Menge für Q4 geplant

Wir haben schon häufiger gehört, dass Sony eine deutlich bessere Verfügbarkeit im zweiten Halbjahr 2022 anpeilt und angeblich bereitet sich das Team derzeit auf eine „erhebliche“ Menge rund um Weihnachten (Oktober, November, Dezember) vor.



Außerdem soll Sony mehrere Partner um Material für eine mögliche State of Play gebeten haben. Wenn Sony die Nachfrage mit ausreichend Hardware versorgen kann, dann ist man auch bereit über neue Spiele zu sprechen, so die Quelle.

Das zweite Halbjahr von Sony sieht nicht schlecht aus, immerhin bekommen wir Hogwarts Legacy, The Last of Us Part 1 und God of War Ragnarök. Allerdings fehlt noch Gameplay und das könnte man bald auf einer State of Play präsentieren.

Die letzte State of Play im Juni konzentrierte sich eher auf Drittanbieter, jetzt wäre es mal wieder Zeit für die PlayStation Studios (mit einem PlayStation Showcase?). Gerne auch mit ein paar Details zu kommenden Projekten wie Spider-Man 2.

