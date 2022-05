Hogwarts Legacy reizt den PS5-Controller komplett aus

Sony wirbt sehr viel mit Hogwarts Legacy, auch wenn es kein exklusives Spiel für die PlayStation ist und das Xbox- und Switch-Logo auf der Seite zu finden sind. Man hat aber irgendwie einen Marketing-Deal ausgehandelt und zeigt sehr viel.

So hatte Sony zum Beispiel im März die Ehre, das Gameplay zu enthüllen. Was man aber so langsam sieht: Hogwarts Legacy ist gut für die PlayStation 5 optimiert. Das betrifft vor allem den PS5-Controller, den die Entwickler komplett ausreizen:

Man nutzt die adaptiven Trigger

Man nutzt das haptische Feedback

Man nutzt die LEDs für unterschiedliche Farben

Man nutzt Tempest 3D AudioTech beim Sound

Das letzte Feature ist nicht auf den Controller bezogen, aber man wollte diese Woche zeigen, wie gut das Spiel für die PS5 optimiert wurde. Freut mich, denn der PS5-Controller ist mein Highlight und wird zu selten von Drittanbietern genutzt.

Bisher gibt sich eigentlich nur Sony so richtig Mühe und ich hoffe, dass sich das mit kommenden AAA-Spielen ändert. Das Video zeigt, wie das alles umgesetzt wird:

