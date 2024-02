PlayStation 5 Slim: Sony plant wohl erstes Angebot

Sony hatte wirklich gute Angebote rund um den Black Friday für die PlayStation 5 parat, was aber auch daran lag, dass man die Lager leeren wollte. Kurz danach ging es nämlich mit der neuen PlayStation 5 Slim los, die dann wieder zur UVP startete.

Die Nachfrage nach der neuen Version war rund um Weihnachten gut genug und so blickte man eigentlich überall auf den höheren Preis. Sony entschied sich dabei für die „neue“ UVP von 549,99 Euro, die man 2022 um 50 Euro für die PS5 erhöhte.

Heißt: Am Black Friday konnte man über 100 Euro sparen, wenn man das alte Design akzeptierte. Doch die PS5 Slim hat die alte PS5 ersetzt und so zahlt man eben derzeit 550 Euro dafür. Doch das erste Angebot ist wohl schon in Sichtweite.

PlayStation 5 Slim: Das erste Angebot kommt

Wie eine sehr gute und zuverlässige Quelle aus Frankreich berichtet, wird es ab dem 12. Februar eine Aktion von Sony geben, bei der man den Preis um 75 Euro für eine Weile senkt. Es ist, wenn ich das richtig sehe, die erste große Aktion von Sony.

Bisher ist noch unklar, ob es diese Aktion auch in Deutschland geben wird, aber das war 2023 der Fall (da lieferte die Quelle auch vorher die Details) und daher gehe ich auch 2024 davon aus. Von offizieller Seite wurde das allerdings nicht bestätigt.

Doch Weihnachten ist vorbei und die Nachfrage nach Konsolen geht dann meistens etwas zurück, so kann man den Verkauf (vor allem vor einem so wichtigen Spiel wie Final Fantasy VII Rebirth) pushen. Warten wir also mal den nächsten Montag ab.

