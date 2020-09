PlayStation 5: Sony dementiert Meldung zur Produktion

Gestern machte eine Meldung von Bloomberg die Runde, in der man behauptete, dass Sony die Produktion der PlayStation 5 reduziert hat. Statt 15 Millionen PS5-Einheiten bis Ende März 2021 soll man nun nur noch 11 Millionen geplant haben.

Doch gegenüber Gamesindustry dementierte Sony diese Meldung. Man will zwar keine Details und Zahlen nennen, es habe in letzter Zeit aber keine Änderungen bei der Produktion der PlayStation 5 gegeben (seit die Massenproduktion startete).

While we do not release details related to manufacturing, the information provided by Bloomberg is false. We have not changed the production number for PlayStation 5 since the start of mass production.