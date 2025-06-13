PlayStation 5: Sony hat wohl keine Überraschung mehr für 2025 parat

Das Lineup der PlayStation Studios selbst war in den letzten Monaten doch sehr überschaubar und wird es in den kommenden Monaten weiterhin sein. Sony hat im Rahmen einer „PlayStation Game & Network Services Segment Presentation“ diese Woche betont, dass man sich im aktuellen Geschäftsjahr auf ein Spiel fokussiert.

Ghost of Yotei steht für das aktuelle Geschäftsjahr voll im Fokus, was vermutlich bedeutet, dass wir vor dem 31. März 2026 kein weiteres AAA-Spiel der PlayStation Studios selbst sehen werden. In ein paar Tagen kommt zwar noch Death Standing 2, womit Sony in der Präsentation auch wirbt, aber das ist kein 1st-Party-Spiel.

GTA 6 hinterlässt doch eine Lücke

Spiele wie Intergalactic oder Wolverine werden von Sony als „kommend“ in den Slides gekennzeichnet, aber sie stehen, wenn überhaupt, im Geschäftsjahr 2026 an. Man merkt also durchaus, dass viele mit GTA 6 zum Ende des Jahres gerechnet haben und es ist eine kleine „Lücke“ vorhanden. Jedenfalls bei den AAA-Spielen.

Das ist vermutlich auch der Grund, warum wir eine eher schwache State of Play vor ein paar Tagen bekamen und kein vollwertiges PlayStation Showcase. Naughty Dog und Co. haben Spiele im Köcher, aber diese dauern noch. Es deutet sich aber im Moment an, dass 2026 ein durchaus vollgepacktes Jahr mit Highlight werden wird.

Bei der PlayStation selbst vermute ich, dass es ähnlich wie bei der PS4-Ära ist und wir erst gegen Ende der Generation noch einmal richtige Highlights sehen, die dann auch das Potenzial der Hardware endlich nutzen. Für mich ist das okay, so ist in diesem Jahr endlich mal genug Zeit, um den ewig langen Backlog „abzuarbeiten“.