PlayStation 5: Sony verkauft die Konsole jetzt selbst in Deutschland

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell: Sony verkauft die PlayStation 5 (und das Zubehör und Spiele dafür) jetzt auch selbst im eigenen Online Shop.

Doch bevor ich bei euch falsche Hoffnungen wecke: Die PlayStation 5 ist (in beiden Versionen) nicht verfügbar. Controller, Headset und Spiele können bereits gekauft werden, aber das, was viele vor Weihnachten wollen (die Konsole) derzeit nicht.

PlayStation Direct startet in Deutschland

Das Angebot von Sony nennt sich PlayStation Direct und wer PS Plus besitzt, der bekommt dort kostenlosen Versand. Allerdings muss man auch sagen, dass Sony derzeit bei den Produkten die UVP anbietet und man die meisten Produkte (nur die Konsole nicht) über einen Preisvergleich teilweise deutlich günstiger findet.

In den USA gibt es derzeit übrigens die Chance, dass man eine Kaufoption für die PlayStation 5 gewinnen kann. So eine Aktion hat Sony Deutschland bisher jedoch noch nicht gestartet. Mal schauen, ob da noch etwas im November geplant ist.

Was ich jetzt nicht schlecht fände: Sony könnte die PlayStation 5 doch einfach immer anbieten und verkaufen. Zur Not kommt man eben auf eine Liste mit einer langen (oder ungewissen) Wartezeit. Vielen Kunden wäre es so sicher lieber, denn dann müsste man nicht irgendwelche Bots nutzen, um eine Konsole zu kaufen.

Apple macht das seit Jahren so. Da kann man alle Produkte online kaufen, die dann in Hochphasen mitunter auch mal mehrere Monate später verschickt werden.

Warten wir mal ab, was Sony geplant hat. Aktuell verkauft man die PlayStation 5 also endlich selbst in Deutschland, kann sie aber nicht liefern. Sollten wir hier in den nächsten Tagen mehr erfahren, reichen wir diese Details natürlich noch nach.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

