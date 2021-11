PlayStation 5: Verkauf über Sony wohl nur mit einer Einladung

Sony hat diese Woche Playstation Direct in Deutschland gestartet und verkauft die Konsole und das Zubehör (und Spiele) somit nun auch direkt an Nutzer. Wobei die Konsole selbst seit dem Start ausverkauft ist – angeblich geht es jedoch heute los.

PlayStation 5: Konsole mit Einladung kaufen

Der Verkauft der PlayStation 5 soll jedoch nur über Einladungen stattfinden, die Sony an ausgewählte Nutzer schickt. Wie kommt man an eine? Es ist unklar, aber ein Abo bei PlayStation Now scheint zu helfen (ist aber nicht von Sony verifiziert).

Sony hat jedenfalls einige Spieler angeschrieben und wird diesen heute zwischen 9 und 11 Uhr die Chance für den Kauf einer PlayStation 5 geben, die dann pünktlich zu Weihnachten eintreffen sollte. Es ist unklar, ob es ein „freier“ verkauft wird.

Als interessierter Nutzer könnte es sich lohnen, wenn man den Shop von Sony im Auge behält, aber macht euch keine großen Hoffnungen. Wir werden das jetzt mal beobachten und bei Sony nachfragen, wie das denn in Deutschland ablaufen soll.

