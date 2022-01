PlayStation: Angeblich große Pläne für The Last of Us

The Last of Us gehört zu den beliebtesten PlayStation-Marken der letzten Jahre und beide Spiele haben viele Preise gewonnen und Fans begeistert. Daher gab es Ende 2020 auch grünes Licht für eine HBO-Serie, die wohl 2022 kommen dürfte.

The Last of Us: Remake gegen Ende 2022?

Doch das ist noch nicht alles, denn Sony will auch die Spieler abholen und das für die PlayStation 5 geplante Remake soll wohl fast fertig sein. Es könnte Ende 2022 kommen und von zwei weiteren TLOU-Titeln für die PlayStation begleitet werden.

Dazu gehören womöglich ein Director’s Cut von The Last of Us 2 (ähnlich wie bei Ghost of Tsushima) und ein Multiplayer-Modus (Factions). Womöglich werden wir alle Projekte im zweiten Halbjahr rund um die kommende HBO-Serie sehen.

Ich hoffe ja, dass das alles von der Ankündigung von The Last of Us 3 begleitet wird und Naughty Dog hat auch erst die Tage bestätigt, dass man mehrere neue Spiele geplant hat. Titel wurden noch keine genannt, aber ein komplett für die PlayStation 5 geplantes The Last of Us wäre definitiv etwas, was sich viele wünschen würden.

Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022🧐 pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

