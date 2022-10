PlayStation-Spiele: Sony will sich treu bleiben

Mit dem Schritt zu mehr Live-Service-Spielen sind einige PlayStation-Fans sicher in Sorge, was das für die hochwertigen Singleplayer-Spiele bedeutet. Ich muss auch gestehen, dass ich zu dieser Gruppe gehöre, da ich Live-Service-Spiele nicht mag.

Singleplayer-Spiele bleiben wichtig für Sony

Doch da hat Herman Hulst diese Woche eine Entwarnung gegeben. Die PlayStation Studios werden ihren Wurzeln treu bleiben. Sony wird solche Spiele zwar auch bei internen Studios, die es schon lange gibt, in Auftrag geben, aber es soll sich hier dennoch nicht viel ändern. Und das hat auch einen guten Grund: Es ist lukrativ.

Sony verdient mit den Singleplayer-Spielen viel Geld und Dinge wie der Schritt zum PC oder Live-Service-Spiele sorgen am Ende für mehr Einnahmen und die will Sony weiterhin in hochwertige Singleplayer-Spiele stecken. Und darüber hinaus wird man auch mehr in mobile Spiele investieren (dafür wurde ein neuer Bereich gegründet).

Die PlayStation bleibt im Fokus, hier erscheinen die Blockbuster zum Start auch in Zukunft exklusiv. Sicher auch, weil die Gewinnmarge bei der eigenen Plattform am höchsten ist. Dann landen sie auf dem PC. Live-Service-Spiele sollen hingegen direkt plattformübergreifend starten und bis 2026 sind 10 neue Spiele geplant.

Ich bin gespannt, denn ich glaube Herman Hulst zwar, aber sollten Live-Service-Spiele irgendwann lukrativer sein, dann wird das Management sicher auch mehr Geld in diesen Bereich investieren. Ich hoffe zwar, dass Singleplayer-Spiele auch davon profitieren, aber ein kleines bisschen Skepsis schwingt dann doch noch mit.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

Cyberpunk 2077: Nachfolger offiziell bestätigt CD Project Red nutzt den aktuellen Hype rund um Cyberpunk 2077 und hat diese Woche einen Nachfolger bestätigt. Es geht also weiter, man hat mit der Planung für Projekt „Orion“ begonnen. Bisher ist aber noch unklar, wann der Release ansteht.…5. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->