PlayStation Stars: Neues Treueprogramm ab sofort in Deutschland online

Sony kündigte im Sommer mit PlayStation Stars ein neues Treueprogramm an, was auch schon seit ein paar Tagen in ersten Ländern online ist. Bei der Ankündigung war von „später in diesem Jahr“ in Europa die Rede und dieser Zeitpunkt ist jetzt.

Ab heute startet PlayStation Stars in Europa und somit auch Deutschland. Der Dienst ist kostenlos und soll lediglich dazu animieren, dass man mehr spielt. Dafür gibt es dann diverse Boni (wie digitale Sammlerstücke und Prämien) von Sony.

Die deutsche Seite für PlayStation Stars ist bereits online, dort gibt es alle Details zum Dienst und dort könnt ihr auch beitreten. Und wer die App nutzt: Dort kann man auch bei PlayStation Plus beitreten, habe ich eben über die iOS-App gemacht.

