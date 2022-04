PlayStation Store: Es gibt frische Angebote für Ostern

Sony hat Ende März die Frühlingsangebote im PlayStation Store gestartet, die man jetzt auch vereinzelt im Handel findet. Pünktlich zu den Osterfeiertagen geht es in die zweite Runde, so Sony, denn es sind viele neue Angebote dazugekommen.

Dazu gehören The Last of Us Part 2, Assassin’s Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Kena, Mortal Kombat 11, Call of Duty: Vanguard, Borderlands 3: Ultimate Edition und Red Dead Redemption 2.

Es sind dieses Mal wieder einige AAA-Spiele dabei, macht also vor dem Kauf immer einen kurzen Preisvergleich bei Idealo. Und falls ihr euch die Angebote im Browser anschauen wollt, dann könnt ihr das jetzt auf dieser Seite von Sony tun.

