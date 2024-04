Pokémon GO: Niantic möchte den Hype von 2016 neu aufleben lassen

Im Juli 2017 landete Pokémon GO in den mobilen Stores und löste damals einen nie dagewesenen Hype aus. Viele dachten, dass das der Startschuss für eine große AR-Zukunft bei Spielen ist, aber die vielen AR-Projekte danach scheiterten alle.

Selbst Niantic konnte diese Formel bis heute nicht wiederholen, Pokémon GO ist und bleibt eine große Ausnahme. Daher rückte der Fokus in den letzten Jahren wieder stärker auf das Spiel und in diesem Jahr will man alte Spieler begeistern.

Diese Woche startet die Kampagne #RediscoverGO, mit der man vor allem Spieler abholen möchte, die das Spiel vor ein paar Jahren abgehakt haben. Niantic will zeigen, dass viele Dinge im Spiel optimiert wurden und sich ein neuer Blick lohnt.

Im April und Mai gibt es dafür diverse Events und Kampagnen und man wirbt damit, dass man „diese Updates (…) nicht verpassen“ darf, denn „das Spiel erstrahlt in neuem Glanz“. Karte, Begegnungsbildschirme und mehr wurden hier überarbeitet.

