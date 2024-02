Pokémon: Sammelkarten erscheinen als kostenloses Smartphone-Spiel

Diese Woche gab es mehrere Neuigkeiten rund um Pokémon, wie ein neues Spiel für die Nintendo Switch, welches 2025 erscheint. Doch auch mobil tut sich etwas, denn wir bekommen 2024 das kostenlose Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket.

Ein genaues Datum haben wir noch nicht, aber das Spiel soll noch in diesem Jahr für Android und iOS veröffentlicht werden. Die Idee ist, dass man den Klassiker mit Sammelkarten als moderne und digitale Version für Smartphones anbieten wird.

Entwickelt wird Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket von Creatures Inc. und DeNA Co. Ltd, die man bereits von Nintendo kennt. So wird das neue Spiel beschrieben:

In Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, einer digitalen Adaption des Pokémon-Sammelkartenspiels, werden Spieler Boosterpacks öffnen sowie Karten sammeln können, die mit einzigartigen visuellen Effekten aufwarten.

Es gibt auch neue „Immersionskarten“, man kann mit „gestrafften Spielregeln“ gegen andere antreten und jeden Tag zwei Boosterpacks öffnen. Damit verdient man dann sicher Geld, die zwei kostenlosen Packs sollen einen nur in die App locken.

Damit ist man nicht der erste Anbieter, der ein Kartenspiel umsetzt, aber man hat eines der bekanntesten Kartenspiele der Welt. Ich wette, dass das funktioniert. Wer mehr Details möchte, der findet diese ab jetzt auf der deutschen Pokémon-Seite.

-->