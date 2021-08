So könnte der Polestar 3 aussehen

Nach dem Polestar 1 kam der Polestar 2 und so geht es dann in Zukunft weiter. Der Polestar 3 wird ein Elektro-SUV, das hat das Unternehmen vor ein paar Wochen offiziell bestätigt. Allerdings war der Polestar 3 da noch komplett verhüllt:

Bei der Auto Bild hat man aber bereits einen Erlkönig sehen können und basierend darauf ein Mockup erstellt. Das Video am Ende des Beitrags zeigt also, was uns beim Polestar 3 erwarten wird. Und ja, diese neue Optik kennen wir bereits.

Neue Designsprache bei Polestar

Der Polestar 3 kommt mit einer neuen Designsprache daher und orientiert sich am Precept, einem etwas älteren Konzept von Polestar. Das wird dann die Basis für den Polestar 4 (vermutlich) sein, bei dem es sich um eine Limousine handelt.

Polestar gehört weiterhin zu Volvo und man erkennt auch eine große Ähnlichkeit zum aktuellen Konzeptauto von Volvo selbst. Der Polestar 3 könnte dann übrigens die Antwort auf das Tesla Model Y werden und in etwa 4,7 Meter lang sein.

Eine Ankündigung des Polestar 3 wird erst 2022 erwartet, auch wenn man bei der IAA im September dabei ist. Und der Polestar 3 soll nicht nur in China, sondern auch in den USA gebaut werden – vielleicht ja auch bald bei uns in Europa.

