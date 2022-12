Volkswagen AG und Android Automotive: Wie lautet die Strategie?

Im Sommer letzten Jahres habe ich hier über den Schritt zu Android Automotive bei der Volkswagen AG gesprochen. Dieser kommt mit der PPE-Plattform bei Audi und Porsche, deren erste Modelle wohl Anfang 2024 anstehen. Vermutlich gibt es dazu dann kommendes Jahr, die IAA wäre ein guter Zeitpunkt, mehr Informationen.

Volkswagen AG: Das One Infotainmentsystem

Das habe ich vor ein paar Tagen kritisiert und mittlerweile bin ich etwas schlauer. Die Volumenmarken werden ebenfalls Android Automotive bekommen, allerdings ein bisschen später. Die Volkswagen AG peilt ein „One Infotainmentsystem“ für die Konzernmarken an, was schon vor dem neuen VW.OS eingeführt werden soll.

VW.OS ist eine neue Software der Volkswagen AG, die wohl erst gegen Ende des Jahrzehnts kommt. Derzeit wird eine neue SSP-Plattform mit dieser Software 2.0 entwickelt, allerdings wurde der Release nach hinten verschoben. Doch es wird schon vorher einen einheitlicheren Ansatz geben, dieses Ziel steht auch fest.

Volkswagen AG: Android, aber ohne Google

Die Volkswagen AG hat immer betont, dass man es ohne Google versucht, daher wird es interessant zu beobachten, wie gute die eigene Lösung ist. Es soll zum Beispiel einen eigenen Store für Apps geben, den Google Play Store, den man von Marken wie Volvo oder Renault kennt, wird es in einem VW-Modell nicht geben.

Ich persönlich bin sehr gespannt, wie die Volkswagen AG das umsetzt und ob der Weg ohne Google langfristig die richtige Entscheidung ist. Google vermarktet die Plattform ja mittlerweile nicht mehr als Android Automotive, sondern als „Autos mit Google“. Aber die Volkswagen AG ist mit diesem Ansatz nicht alleine in der Branche.

Bei Mercedes wird es ab 2023 ebenfalls erste Android-Apps geben und auch BMW ist im Frühjahr 2023 dabei. Die deutschen Automobilhersteller gehen also doch den Schritt zu Android und Android Automotive, versuchen es aber ohne Google. Einige nutzen einen Store von einem Drittanbieter, die Volkswagen AG macht das selbst.

Was ich persönlich wichtig finde: Die Idee von einem „One Infotainmentsystem“ ist gut und wichtig. Als VW-Fahrer will ich genauso Spotify als App nutzen können, wie in einem Audi oder Porsche. Das kommt. Wie und wann? Das ist noch unklar. Meine Vermutung wäre jedoch, dass wir nächstes Jahr viele Details bekommen werden.

