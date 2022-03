Porsche bestätigt eigene Lade-Infrastruktur

Porsche möchte ein eigenes Ladenetzwerk aufbauen, das hat Oliver Blume heute im Rahmen der Geschäftszahlen bestätigt. Dieser Schritt wurde schon vor einem Jahr angedeutet und letzten Sommer hieß es, dass da deutlich mehr geplant sei.

Eine Quelle sprach letztes Jahr davon, dass Porsche über 100 Ladestationen in Europa plant. Das wollte Oliver Blume heute nicht bestätigen, er sprach nur davon, dass es in Deutschland, Österreich und der Schweiz losgeht und man noch ein eigenes Ladenetzwerk in den USA und China prüft – immer mit einem Fokus.

Porsche will ein besonderes Ladeerlebnis

Für Porsche ist es nicht wichtig, dass man möglichst viele Standorte besitzt, hier zählt das Erlebnis. Es soll also in erster Linie sehr schnelle Ladesäulen geben und es wäre denkbar, dass es vor Ort sowas wie eine Lounge oder ähnliches gibt.

Konkrete Zahlen gab es heute aber noch nicht, weder zu den Kosten, den Säulen, noch zu den möglichen Standorten. Porsche wollte nur klarmachen, dass da etwas kommt, aber man nicht mit einem Supercharger-Netz wie bei Tesla rechnen soll.

Ich bleibe dabei und behaupte, dass so ein Netzwerk eine gute Möglichkeit für die komplette Volkswagen AG wäre, nicht nur die Investition in Ionity. Man könnte alle Marken kombinieren und von mir aus heben sich manche Standorte etwas ab, bei Audi hat man ja auch Ende 2021 ein Konzept für einen Luxus-Ladepark gezeigt.

