Porsche nennt Details zum nächsten Elektroauto

Porsche hat sich mit ein paar Details zum elektrischen Macan gemeldet, der in der Liste der kommenden Elektroautos als Nächstes kommt. Die Ankündigung dürfte noch 2023 anstehen und daher beginnt so langsam aber sicher das Marketing.

Das erste PPE-Elektroauto steht bald an

Der elektrische Porsche Macan wird das erste Modell sein, welches die neue PPE-Plattform (Premium Platform Electric) nutzt. Man arbeitet mit Audi zusammen, die kurz danach den Audi Q6 e-tron als Pendant zum Macan veröffentlichen werden.

Diese beiden Elektro-SUVs machen übrigens nur den Anfang, denn danach sind noch mehr Premium-Elektroautos geplant, unter anderem auch ein Audi A6 e-tron:

Die PPE-Plattform baut auf der J1-Plattform des Taycan auf und nutzt ebenfalls die 800-Volt-Technologie. Porsche nennt noch keine Reichweite, aber es gibt einen 100 kWh großen Akku. Da gibt es in dieser Klasse durchaus auch noch größere Akkus.

Laut Porsche will man es aber nicht übertreiben und setzt daher lieber auf 270 kW am Schnelllader – der Macan ist also etwas schneller als der Taycan. Die Leistung liegt bei bis zu 450 kW (610 PS) und 1.000 Nm. Zunächst. Da kommt also mehr.

Porsche verwendetet Permanenterregten Synchron-Elektromaschinen (PSM) und der Akku kann in 25 Minuten von 5 auf 80 Prozent geladen werden. Und natürlich ist der elektrische Macan auf Performance und ein gutes Fahrverhalten ausgelegt.

Der Schritt zu Android Automotive steht an

Über die neue Software spricht man immer noch nicht, die finde ich aber schon fast am spannendsten, denn Porsche und Audi machen den Anfang beim Wechsel zu Android Automotive bei der Volkswagen AG. In diesem Fall nennt sich das Software Premium und da dürfte der Macan sogar deutlich attraktiver als der Taycan werden.

Ich bin mal gespannt, ob der Taycan daher auch ein Upgrade für 2024 erhält. Eine neue Version kommt immerhin erst 2027 und ein Software-Upgrade wäre nötig.

Das wird jedenfalls ein spannendes (zweites Halb-)Jahr für Porsche und ich bin mir sicher, dass wir da sehr viel nach der Sommerpause hören werden. Der elektrische Porsche Macan wird aber vermutlich erst Anfang 2024 an die Kunden ausgeliefert.

