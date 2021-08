Porsche Taycan bekommt Update mit Android Auto und mehr Reichweite

Porsche hat dem Taycan laut eigenen Angaben ein Update spendiert und knapp ein Jahr nach Marktstart eine Modellpflege betrieben. Hier spricht man bei Porsche auch von einer höheren Reichweite, doch die Sache hat einen kleinen Haken.

Der neue Taycan wird nicht gesondert homologiert, daher bleibt die bekannte WLTP-Reichweite gleich. Porsche spricht auch nur davon, dass es etwas mehr Reichweite im Alltag gibt, wenn man die Fahrmodi „Normal“ und „Range nutzt.

-->

So hat man zum Beispiel das „Segeln“ optimiert, an beiden Achsen liegt in diesem Fall kein Antriebsmoment an. Auch das Thermomanagement wurde verbessert und mit dem „Turbo Charging Planner“ kann die Batterie noch etwas höher vorgeheizt werden (bedeutet: noch bessere Ladeleistung bei einem höheren Akkustand).

Porsche Taycan bekommt Android Auto

Was ist noch neu? Android Auto, was Porsche vor ein paar Wochen eingeführt hat, kommt jetzt auch in den Taycan (soweit ich weiß nicht kabellos), es gibt jetzt einen Remote Park Assist, mit dem man über die Smartphone-App ein- und ausparken kann und Porsche hat die Auswahl bei den Taycan-Farben deutlich erhöht.

Der Porsche Taycan hat schon jetzt die 20.000 Einheiten geknackt und liegt damit in diesem Jahr bereits über dem kompletten Vorjahr. Im letzten Quartal wäre es sogar fast am 911er vorbeigezogen. Kurz: Der Taycan bleibt ein großer Erfolg.

Audi A8 e-tron: Im September zeigt man, wohin die Reise geht Bei der Volkswagen AG sind mehrere Projekte für die elektrische Zukunft geplant und das vermutlich wichtigste ist die neue SSP-Plattform für alle Marken. Hier wird Audi ab etwa 2024 mit dem bekannten „Projekt Artemis“ den Anfang machen. Es wird sich…24. August 2021 JETZT LESEN →

-->