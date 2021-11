Porsche Taycan: Nächste Woche steht eine neue Version an

Die LA Auto Show startet kommende Woche, daher gab es auch schon diese Woche einige Ankündigungen in diesem Bereich. Doch kommende Woche ist da noch mehr geplant und auch Porsche möchte in den USA etwas präsentieren.

Kommt der Porsche Taycan GTS?

Zwei Weltpremieren hat Porsche selbst angekündigt, die wir am 16. November sehen werden. Eine davon wird den Taycan betreffen, denn es steht „eine neue Version“ des Elektro-Sportwagens an. Welche? Das will Porsche nicht sagen.

-->

Die Vermutung lautet nun, dass wir den Porsche Taycan als GTS-Version sehen werden, die ja bekanntlich für 2022 ansteht. Bei einer GTS-Version liegt der Fokus noch mehr auf der Rennstrecke, unter anderem durch eine Gewichtsreduktion.

Der Porsche Taycan GTS hat sich vor ein paar Wochen außerdem auch schon in einer taiwanesischen Datenbank angedeutet. Allerdings nur als Name und noch nicht mit Details. Vielleicht ist der Akku kleiner, um Gewicht zu sparen? Vielleicht gibt es drei Elektromotoren? Ich weiß es nicht und kann da derzeit nur spekulieren.

Das neue Tesla Model S hat dem Porsche Taycan vor ein paar Wochen den Rekord auf dem Nürburgring geklaut, da wäre es doch eine gute Gelegenheit, um mit dem Porsche Taycan GTS zu kontern. Am kommenden Dienstag sind wir schlauer.

BMW kritisiert Tesla und hält weiter am Verbrenner fest Ist Tesla eine Premium-Marke? Da gibt es keine objektive Sichtweise. In vielen Bereichen kann man ein Model 3 durchaus als Premium-Auto einordnen, aber es bleiben auch noch Schwächen, die man bei Audi, Mercedes und BMW nicht findet. Für Oliver Zipse…11. November 2021 JETZT LESEN →

-->