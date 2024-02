Audi blickt auf Nachfrage-Problem bei Elektroautos

Audi holt die Produktion des Q8 e-tron angeblich von Belgien nach Mexiko und will das Elektro-Flaggschiff auch in China produzieren, wenn man der Automobilwoche glaubt. Allerdings bringt dieser Schritt ein Problem für das Werk in Brüssel mit.

Das Audi-Werk würde danach ohne ein Auto dastehen, denn eigentlich war der Plan, dass man Zwickau bei der Produktion des Q4 e-tron aushilft. Brüssel sollte die Einheiten übernehmen, die das VW-Werk in Deutschland nicht abarbeiten kann.

Doch die Nachfrage nach Elektroautos von Audi ist nicht so hoch wie erwartet und die Mitarbeiter haben das 2023 kommen sehen und es gab einen Streik in Brüssel.

Audi hat (noch) keinen Plan für Brüssel

Audi arbeitet laut eigenen Angaben an „einer optimalen Anlagenauslastung für (das) Produktionsnetzwerk. Derzeit wird über einen Folgeeinsatz für Brüssel diskutiert“, so Audi. Konkrete Pläne für die Zukunft wurden jedoch nicht genannt.

Die negativen Schlagzeilen rund um Audi hören nicht auf, ich bin mal gespannt, ob die VW-Marke mit dem Q6 e-tron und A6 e-tron die Wende schafft. Es wäre so langsam mal Zeit für Taten, wenn man den Slogan „Vorsprung durch Technik“ in Zukunft weiter nutzen möchte. Danach sieht es bei Audi derzeit nämlich nicht aus.

