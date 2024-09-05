Prime Video mit 9 Nominierungen beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Prime Video hat in diesem Jahr neun Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis 2024 erhalten.

In verschiedenen Kategorien wie „Bester Fernsehfilm/Mehrteiler“, „Beste Dramaserie“ und „Beste Comedyserie“ wurden zahlreiche Produktionen und Schauspieler von Prime Video nominiert. Hervorzuheben sind unter anderem „Silber und das Buch der Träume“ sowie die dritte Staffel der Erfolgsserie „Die Discounter“. Auch in den Bereichen Comedy und Dokumentation wurden Prime Video-Titel wie „Die Teddy Teclebrhan Show“ und „Das letzte Tabu“ ausgezeichnet.

Auch zwei Schauspieler aus Prime Video-Produktionen schafften es auf die Nominierungsliste: Damian Hardung wurde für seine Rolle in „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ und Marc Hosemann für „Die Discounter“ und „Last Exit Schinkenstraße“ nominiert. Beide Produktionen zeichnen sich durch herausragende schauspielerische Leistungen aus und spiegeln die Vielfalt und Qualität der Prime Video-Serien wider. Darüber hinaus wurde Tim Raue für „STAR KITCHEN“ in der Kategorie „Bestes Factual Entertainment“ nominiert.

Die Preisverleihung findet an zwei Abenden am 24. und 25. September 2024 statt. Die nominierten Produktionen und Darstellenden für Prime Video im Einzelnen:

Bester Fernsehfilm/Mehrteiler – Silber und das Buch der Träume (Prime Video/Constantin Film)

Beste Drama-Serie – Maxton Hall – Die Welt zwischen uns (Prime Video/UFA Fiction)

Beste Comedy-Serie – Die Discounter, Staffel 3 (Prime Video/Pyjama Pictures)

Bester Schauspieler – Damian Hardung für Maxton Hall – Die Welt zwischen uns (Prime Video/UFA Fiction)

Bester Schauspieler – Marc Hosemann für Die Discounter, Staffel 3 (Prime Video/Pyjama Pictures) und Last Exit Schinkenstraße (Prime Video/i&u/Odeon Fiction)

Bestes Factual Entertainment – STAR KITCHEN mit Tim Raue (Prime Video/Warner)

Beste Comedy/Late Night – Die Teddy Teclebrhan Show (Prime Video/Leonine Studios/KOFBELU)

Beste Ausstattung Unterhaltung – Bode Brodmüller (Set-Design), Adriano Ciarrettino (Requisite) für Die Teddy Teclebrhan Show (Prime Video/Leonine Studios/KOFBELU)

Beste Dokumentation/Reportage – Das letzte Tabu (Prime Video/ZDF/BROADVIEW)

