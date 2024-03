Prince of Persia: Die Geschichte von „The Lost Crown“ geht weiter

Die für mich bisher größte Überraschung bei Spielen in diesem Jahr ist weiterhin Prince of Persia: The Lost Crown, bei dem ich mir schon gedacht habe, dass es gut wird, aber nicht erwartet habe, wie gut es ist. Es könnte in meinen Top 5 in diesem Jahr landen. Und vielleicht schaue ich Ende 2024 sogar noch einmal herein.

Ubisoft hat diese Woche nämlich eine Roadmap für das Jahr geteilt, in der es im Frühjahr und Sommer einige neue Inhalte geben wird, die kostenlos sind. Reizt mich jetzt nicht besonders, aber da steht 2024 auch ein Story-DLC an. Das kostet ein paar Euro und wird „mehrere Stunden an Inhalten“ für das Spiel mitbringen.

Wir bekommen „eine brandneue Handlung, Umgebungen und Gegner“, aber mehr Details verrät man noch nicht. Wir haben auch noch keinen Preis. Da ich mir nach dem Ende aber mehr gewünscht habe und der Spaßfaktor noch nicht ausgeschöpft war, freue ich mich darauf. Ein DLC, was ganz oben auf meiner Wunschliste steht.

