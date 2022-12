Probleme mit Wear OS 3: Nutzer über Fossil verärgert

Erst gab es viel Kritik, weil Google das Update auf Wear OS 3 zurückhielt und es ein Jahr lang nur Samsung anbot, doch jetzt ist die neue Version da und das Feedback ist vernichtend. Es gibt Probleme und die Nutzer strafen Fossil gerade massiv ab.

Probleme mit der Fossil-App

Worum geht es? Es sind zwei Dinge. Da wäre einmal die neue App von Fossil, die man mit Wear OS 3 benötigt, da Google die offizielle App mit der neuen Version mal eben gestrichen hat. Doch diese läuft nicht so rund und die zieht oft sehr viel Akku.

Bei Reddit und Co. häufen sich die Beschwerden über die App. Und auch im Google Play Store gibt es kritische Stimmen. Doch eine schlechte Akkulaufzeit ist nicht das Hauptproblem, die Nutzer sind einfach nur unzufrieden mit diesem großen Update.

Unzufrieden mit dem Update

Zum einen muss man auf wichtige Features verzichten, aber der Aufbau ist auch neu und man muss sich bei den Knöpfen und im System neu orientieren. Das sagt vielen gar nicht zu und seit Oktober hagelt es viele Bewertungen mit einem Stern.

Die Reaktion von Fossil? Danke für das Feedback, bitte an den Kundensupport wenden. Der kann aber nicht viel tun. Vielleicht kann Fossil noch ein paar Bugs (gibt es wohl bei den Watchfaces) notieren, aber Wear OS 3 ist eben von Google.

Wear OS und die Google-Partner

So sehr ich die Entwicklung von Wear OS aktuell lobe, wenn es um Google und Samsung geht, so sehr muss ich sie immer wieder kritisieren. Man spürt die Liebe zu Samsung und der eigenen Smartwatch bei Google, aber die Partner, die Wear OS all die Jahre halbwegs am Leben gehalten haben, hinken plötzlich hinterher.

Ich verstehe, dass Samsung viel wichtiger als Fossil ist, aber Google sollte sich mit den Partnern an einen Tisch setzen und schauen, wie man Wear OS gemeinsam auf ein neues Level bringt. Das ist nämlich der große Vorteil gegenüber Apple, eine sehr große Auswahl bei der Hardware. Doch die kann eben auch ein Nachteil sein.

In diesem Jahr gab es nur Wear OS 3.5, kommendes Jahre rechne ich dann mit Wear OS 4 und ein neuer Chip steht auch noch an. Doch ich bin da längst nicht mehr so zuversichtlich wie Anfang 2021, da erwarte ich 2023 mehr von Google.

