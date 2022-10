Fossil Gen 7 mit Wear OS 4 und Snapdragon Wear 5100 für 2023 erwartet

Fossil präsentierte diese Woche die Gen 6 Wellness Edition, die zwar mit Wear OS 3 daher kommt, bei der Hardware tut sich aber nicht viel. Es bleibt beim Snapdragon Wear 4100 und das wird sich laut Fossil in diesem Jahr auch nicht mehr ändern.

Man hat bestätigt, dass es 2022 keine Gen 7 geben wird, was vor allem auch an der Chipkrise und den hohen Preisen liegt. Wer also auf einen großen Schritt gewartet hat, der muss sich jetzt woanders umschauen – oder er wartet einfach 2023 ab.

Kommendes Jahr steht nämlich der Snapdragon Wear 5100 an und da Google ein großes Update pro Jahr bei Wear OS plant, werden wir dann wohl auch Wear OS 4 sehen. Und wer weiß, vielleicht wird damit auch endlich die Akkulaufzeit optimiert.

Ich habe in diesem Jahr mit einer besseren Lage bei Wear OS gerechnet, aber es kam leider doch anders. Und wer sich jetzt dennoch für ältere Hardware und Fossil entscheidet, der muss sogar mit Nachteilen leben. Das ist alles nicht so optimal.

Samsung vs. Google: Test als Video

Google Pixel Watch: Kleinanzeigen drücken den Preis Es kommt, wie es kommen musste: nachdem die Bonus-Aktion rund um das Google Pixel 7 (Pro) ausgelaufen ist und die Google Pixel Watch in ersten Testberichten eher durchwachsen wegkam, kann man die smarte Uhr massenhaft auf Kleinanzeigen-Portalen finden. Das drückt…18. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->