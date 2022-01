Propaganda-Video aus China soll Huawei in ein gutes Licht rücken

Die chinesische Regierung hat eine „Parodie“ von James Bond (es gibt auch ein paar Anspielungen auf andere Filme) in Auftrag gegeben, die Huawei in ein gutes Licht und den Fokus auf die Spionage in den USA und Großbritannien rücken soll.

Das Video „No Time To Die Laughing“ macht gerade die Runde in den US-Tech-Medien und stößt dort auf Kritik, da es eben von der Regierung in China produziert wurde. Das wäre wieder ein guter Zeitpunkt für den Dislike-Button bei YouTube.

Die Ironie bei dieser Parodie

Über Humor lässt sich bekanntlich streiten, ich würde das Video aber mal mit dem Jugendwort von 2021 beschreiben: Cringe. Die Ironie: Videos, die China offen kritisieren, werden dort verboten, da eine Diktatur keine Kritik an dieser duldet.

Die chinesische „News“-Agentur Xinhua versucht das Video auch gerade als Spaß über soziale Netzwerke wie Twitter zu verbreiten, allerdings kommt es auch dort nicht besonders gut an. Doch seht selbst und bildet euch eure eigene Meinung:

