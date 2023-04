ProSieben will euch noch mehr Entertainment liefern

We Love To Entertain You, so lautet der Slogan von ProSieben und diese Aussage rückt jetzt in den Mittelpunkt von ProSiebenSat.1. Wie man diese Woche mitgeteilt hat, rückt der Fokus noch mehr auf das „Entertainment-Geschäft“ der Sender.

Die Gruppe möchte die „Führungsposition im deutschsprachigen Entertainment-Markt stärken“ und pro Jahr um die 4-5 Prozent in diesem Bereich wachsen. Und das nicht nur mit klassischen TV-Sendungen, sondern vor allem auch mit Joyn.

Teil dieser neuen Strategie mit mehr Entertainment ist nämlich auch das digitale Geschäft und man strebt eine „maximierte Sehdauer“an, die man „gewinnbringend vermarkten“ will. Und Joyn soll als Dienst die zentrale Anlaufstelle dafür werden.

Keine schlechte Idee in meinen Augen, denn Entertainment ist mittlerweile der letzte Inhalt, den ich mir noch von den klassischen TV-Sendern anschaue. Und das zunehmend digital und nicht mehr im linearen Fernsehen zu einer festen Uhrzeit.

