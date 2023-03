LOL: Last One Laughing – So lustig wird Staffel 4

LOL: Last One Laughing war seinerzeit der meist-gestreamte Titel „aller Zeiten“ bei Prime Video in Deutschland und Österreich. Am 6. April 2023 startet die neue vierte Staffel. Nun gibt es einen Video-Ausblick darauf.

LOL: Last One Laughing wurde im Oktober 2021 mit dem deutschen Comedypreis als „Beste Comedy-Show“ ausgezeichnet und war auch für einen Grimme-Preis in der Kategorie „Unterhaltung“ nominiert. Das Finale der dritten Staffel lief bereits im Mai des vergangenen Jahres bei Prime Video.

Die vierte Staffel startete in wenigen Tagen auf Prime Video. Als Teilnehmer dabei sein werden diesmal Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Joko Winterscheidt, Michael Mittermeier, Elton und Jan van Weyde. Max Giermann und Kurt Krömer stellen sich zum dritten Mal der Herausforderung und Martina Hill sowie Hazel Brugger sind zum zweiten Mal dabei.

Nachfolgend gibt es fast 10 Minuten Video-Ausblick auf die neue Staffel.

Video: So lustig wird LOL Staffel 4

In der Amazon Original Show stehen jeweils zehn deutsche „Comedy-Größen“ vor einer Herausforderung. Sie versuchen sich mit Kreativität und Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen – ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen. Denn: Wer zuerst lacht, fliegt und wer zuletzt lacht, gewinnt.

Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video. Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

