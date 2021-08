ProSiebenSat.1 UHD: Neuer Sender für Inhalte in 4K und HDR

Mit dem Start der Bundesliga am 13. August wird auch ProSiebenSat.1 UHD über HD+ an den Start gehen. Das ist ein neuer Sender für Inhalte in Ultra HD (4K) und HDR. Mönchengladbach gegen Bayern München macht den Anfang.

Neben Live-Sport möchte die Sendergruppe hier zukünftig „ausgewählte Sender-Highlights parallel zur Ausstrahlung in SD und HD“ zeigen. HD+ Kund:innen können ProSiebenSat.1 UHD demnächst ohne zusätzliche Kosten empfangen.

Sollte euer Fernseher eine Hinweisfunktion besitzen, dann wird man bei einer Sendung außerdem darauf hingewiesen, dass es diese auch in 4K und eventuell noch HDR gibt. Das Angebot beim Sender soll später ausgebaut werden.

