Razer Edge ist ein Android-Handheld im Switch-Stil

Razer und Qualcomm bestätigten im September, dass sie einen Handheld planen und dieser Edge heißen wird. Jetzt hat man den Razer Edge vorgestellt und es ist quasi ein kleines Android-Tablet mit einem 6,8 Zoll OLED-Display und 144 Hz.

Das Tablet steckt man in eine angepasste Version des Kishi V2 Pro und so wird aus der Kombination sowas eine Nintendo Switch mit Android. Android 12, um genau zu sein. Basis ist der Qualcomm’s G3X Gen 1 (also in etwa ein Snapdragon 888).

Anfang 2023 geht es bei 399,99 Dollar in der WLAN-Version los, bei Verizon USA ist dann noch eine 5G-Version geplant, die aber später kommt. Das Display löst mit 2.400 x 1.080 Pixel auf, es gibt 8 GB RAM, 128 GB Speicher und noch Wi-Fi 6E.

Eine Frontkamera ist auch vorhanden und ein 5.000 mAh großer Akku sollte für ein paar Gaming-Stunden reichen. Details für den deutschen Markt gibt es bisher noch keine, der Razer Edge wird zum Marktstart exklusiv in den USA erhältlich sein.

Haben die Android-Handhelds eine Chance?

Sieht interessant aus, aber ich bin bei diesen ganzen neuen Switch-Handhelds mit Android auf eine Sache gespannt: Cloud-Gaming schön und gut, das wird da eine große Rolle spielen. Doch wie sieht es mit nativen Spielen aus? Kommt da was?

Es gibt gute Android-Spiele, aber wer einen Handheld für 400 Dollar verkaufen will, der sollte vielleicht auch ein paar exklusive und optimiert Spiele anbieten. Ohne Super Mario, Zelda, Pokémon und Co. würde Nintendo keine Konsolen verkaufen.

Das wird ein spannendes Thema für 2023 und darüber hinaus, aber da Qualcomm eine Plattform für Handhelds hat, die auch andere Partner einfach nutzen können, wäre es durchaus möglich, dass da ein paar Entwickler einen Versuch starten.

Ich werde das mit Interesse verfolgen, die Nintendo Switch bekommt jetzt immer mehr Konkurrenz und das ist gut. Klar, oft mit einer etwas anderen Zielgruppe, aber es ist Konkurrenz im Handheld-Markt da und das wird auch Nintendo spüren.

Daher wird man 2023 vermutlich mit einer neuen 4K-Switch kontern.

Weitere Details zum Razer Edge gibt es im folgenden Video und auf der Seite von Razer, wo ihr übrigens am Ende auch eine Liste mit allen Spezifikationen findet.

