Uncharted: Legacy of Thieves unterstützt das Steam Deck

Uncharted: Legacy of Thieves ist eine Kollektion, die aus Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy besteht. Die alten Spiele wurden für die PS5 aufbereitet und können seit Anfang des Jahres offiziell erworben werden.

Vollwertiges Uncharted auf dem Steam Deck

Nun steht der Schritt auf den PC an, denn Uncharted: Legacy of Thieves ist eines von mehreren PlayStation-Spielen, welches noch in diesem Jahr kommt. Nächste Woche, um genau zu sein. Und wer ein Steam Deck besitzt: Es ist verifiziert.

Das bedeutet, dass ihr das Spiel nur installieren müsst und alles so weit läuft, das hat Valve bereits gecheckt. Sony schenkt dem Steam Deck viel Liebe und optimiert die neuen PC-Spiele vor Launch, was vermutlich auch einen guten Grund hat.

Steam Deck statt neue PlayStation Vita

Handheld-Hardware ist nicht lukrativ, das sind normale Konsolen auch selten. Sie sind aber eine Basis, um Spiele zu verkaufen. Sony trennte sich vor ein paar Jahren von der Vita und bekommt hier eine Plattform geboten, die wie gelegen kommt.

Valve ist recht erfolgreich mit dem Steam Deck und Sony muss die PC-Spiele, die man sowieso für den PC geplant hat, nur optimieren. Somit entsteht eine ganz neue Zielgruppe und man kann vollwertige PlayStation-Spiele mobil mitnehmen.

Das Steam Deck wird gerne als Vita 2 bezeichnet, aber für Sony ist es eigentlich noch viel besser, denn sie sparen sich den Support für die Hardware. Eine gute Symbiose und ich wette, dass die PlayStation-Spiele bei vielen ein Argument für das Steam Deck sind. So gewinnen Sony und Valve und am Ende auch die Spieler.

Ich darf euch übrigens noch nicht sagen, wie Uncharted auf dem Steam Deck läuft, aber ich spiele es gerade darauf. Die Reviews stehen dann nächste Woche an.

