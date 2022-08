Reality One: Zeigt Apple noch 2022 ein VR-Headset?

Apple soll den Schritt zu AR und VR mit Hardware gehen. Langfristig ist wohl eine AR-Brille geplant, doch den Anfang macht ein VR-Headset. Das soll Anfang 2023 auf den Markt kommen und könnte sogar noch in diesem Jahr vorgestellt werden.

Sehen wir bald das Apple Reality One?

Wir haben schon häufiger gehört, dass das OS wohl RealityOS heißen wird und laut Bloomberg hat sich Apple jetzt auch Reality One, Reality Pro und Reality Processor sichern lassen. Das VR-Headset könnte also Reality One heißen, mit einer weiteren Pro-Version daher kommen und beim Chip tippe ich jetzt einfach auf einen R1.

Die Basis soll ein Apple M2 sein, den wird Apple aber vermutlich nicht M2 nennen, da er nochmal speziell für das VR-Headset optimiert wurde. Nach der A-Reihe, S-Reihe und M-Reihe könnte ich mir gut vorstellen, dass hier die R-Reihe folgen wird.

Sollte das Reality One von Apple wirklich Anfang 2023 kommen, dann wäre eine Preview in diesem Jahr logisch, damit die Entwickler genügend Zeit haben. Auf dem Apple Event im September würde ich aber noch nicht damit rechnen. Das iPhone ist zu wichtig. So eine große Ankündigung würde diesem komplett die Show stehlen.

Ich würde auf ein One More Thing auf einem Event im Oktober tippen.

