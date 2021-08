Realme GT: Master Edition soll günstig werden

Das Realme GT ist ein neues Android-Smartphone, mit dem die Untermarke von Oppo (die nun unabhängig ist) in Europa angreifen möchte. Es wurde ein bisschen als Flaggschiff positioniert, doch es ist eher ein gutes Mittelklasse-Gerät.

Realme GT: Günstigere Version kommt

Nun steht die „Master Edition“ an und wer denkt, dass man hier ein etwas besseres Gerät bekommt, der wird enttäuscht sein. Der Name deutet es nicht an, aber diese Version ordnet sich darunter ein. Das zeigt auch ein Blick auf die Daten.

Statt einem Snapdragon 888 gibt es zum Beispiel den Snapdragon 778G, auch wenn Dinge wie ein OLED-Panel mit 120 Hz erhalten bleiben. Laut 91mobiles wird sich dieser Schritt dann aber auch im Preis in Europa bemerkbar machen.

Die kleine Version mit 6 + 128 GB soll bei 349 Euro starten und wer 8 + 256 GB möchte, der zahlt wohl 399 Euro. Somit wäre das Realme GT in der Master Edition genau 100 Euro günstiger, als das normale Realme GT (siehe Preise).

Ein Schachzug, der nicht unerwartet kommt, denn Realme bezeichnet sich derzeit als die „am schnellsten wachsende Marke“ auf der Welt und die BBK-Gruppe will damit vor allem Xiaomi in der Mittelklasse in Europa richtig Druck machen.

Derzeit ist noch unklar, wann wir die neue Version sehen werden, aber wir rechnen noch im August damit. Es wird das Realme GT in der Master Edition in Schwarz, Weiß und Grau geben. Sobald wir mehr wissen, gibt es hier ein Update.

Video: Realme GT im Test

