Xiaomi Mi Mix 4 offiziell bestätigt

Xiaomi hat zu einem Event kommende Woche geladen und wir haben hier bereits vermutet, dass wir dort das Mi Mix 4 sehen werden. Bisher war das nur ein Gerücht, aber Xiaomi hat das neue Mix-Smartphone heute ganz offiziell bestätigt.

Das Xiaomi Mi Mix 4 wird am 10. August offiziell in China vorgestellt, aber bisher ist weiterhin unklar, ob es auch ein globales Event geben wird und ob das neue Mix-Smartphone von Xiaomi dann offiziell nach Deutschland kommen wird.

Xiaomi Mi Mix 4 mit Kamera unter dem Display

Highlight wird unter anderem eine Frontkamera unter dem Display sein und Xiaomi hat bereits auf Weibo betont, dass man in dieses Gerät viel neue Technik packen und zeigen möchte, was man kann – es wird also eher ein Vorzeigemodell.

Klingt spannend, aber auch teuer. Weitere Details wird es sicher auch bald geben, denn wer Xiaomi kennt, der weiß, dass man vor so einer Ankündigung gerne den ein oder anderen Teaser mit offiziellen Details über Weibo veröffentlicht.

