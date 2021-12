Realme GT2 Pro: Erste Details zum Android-Flaggschiff gibt es nächste Woche

So könnte das Xiaomi 12 Ultra aussehen

Xiaomi wird in ein paar Tagen die 12er-Reihe für 2022 vorstellen, die womöglich noch in diesem Jahr in China und kommendes Jahr bei uns in den Verkauf gehen wird. Das neue Ultra-Modell dürfte da allerdings noch nicht gezeigt werden. Wir…14. Dezember 2021 JETZT LESEN →