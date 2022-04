Realme zeigt ein kompaktes Android-Tablet

Realme hat mit dem Realme Pad letztes Jahr das erste Android-Tablet der Marke vorgestellt, welches man für 240 Euro in Europa kaufen kann. Jetzt folgt eine neue und kompaktere Version, die sich mit 8,7 Zoll am iPad Mini von Apple orientiert.

Das Realme Pad Mini besitzt einen Unisoc-Chipsatz, den UNISOC T616, dazu gibt es 3 oder 4 GB RAM und 32 oder 64 GB Speicher. Spätestens ein Blick auf die Displayauflösung von 1340 x 800 Pixel zeigt nun: Das ist günstige Einsteigerklasse.

Bisher ist aber auch noch unklar, ob wir das Realme Pad Mini in Europa sehen, denn es wurde nur für die Philippinen angekündigt. Es startet zwar bei unter 200 Euro, aber die Ausstattung ist für ein Android-Gerät im Jahr doch eher grenzwertig.

Kompakte Tablets mit unter 10 Zoll sind nicht mehr so beliebt, selbst Apple gibt sich beim iPad Mini nicht so viel Mühe, wie bei den anderen iPads. Doch Google gibt sich endlich wieder Mühe mit Android und Tablets, vielleicht werden wir in den kommenden Monaten weitere Tablets dieser Art mit etwas mehr Power sehen.

