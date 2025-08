Regenbogen, Tradition und Design: Dieser Škoda sorgt für Aufsehen

Škoda Auto hat das Konzeptfahrzeug Elroq „Respectline“ vorgestellt, das auf den Werten Respekt, Vielfalt und Inklusion basiert.

Anlass der Präsentation ist der Europäische Monat der Vielfalt. Mit dem Fahrzeug will der Hersteller nach eigenen Angaben ein Zeichen für Gleichberechtigung und Menschenrechte setzen.

Optisch fällt der Elroq Respectline durch sein farbenfrohes Design und das wiederkehrende Motiv des „Háček“ auf, das an die tschechischen Wurzeln des Unternehmens erinnert. Das Design wurde gemeinsam von Mitarbeitern aus verschiedenen Unternehmensbereichen entwickelt.

Die Elroq Respectline wird am 9. Mai in Hamburg erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, weitere Auftritte folgen in Mladá Boleslav und bei internationalen Events wie dem Prague Pride und der Tour de France.

Škoda Elroq „Respectline“: Design, Symbolik und Kooperationen

Das Fahrzeug ist mit einem animierten LED-Frontgrill in Regenbogenfarben ausgestattet, ein gängiges Symbol für gesellschaftliche Vielfalt und die LGBT+-Community. Im Innenraum finden sich recycelte Materialien, Regenbogenstickereien und farbige Designelemente, die laut Škoda Individualität und Nachhaltigkeit unterstreichen sollen.

Neben der Fahrzeugpräsentation gab Škoda Auto eine Kooperation mit dem tschechischen Schuhhersteller Botas bekannt. Ziel ist eine Sneaker-Kollektion, die Designelemente der Elroq Respectline aufgreift. Die Schuhe sollen in Kürze im Online-Shop von Botas erhältlich sein.

Škoda Auto betont, dass das Thema Diversity fest in der Unternehmensstrategie verankert ist. Das Engagement ist in der Strategie „Next Level Škoda“ sowie in der Diversity-Strategie 2030 dokumentiert.

-->