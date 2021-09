Renault setzt jetzt auf Android Automotive

Die Zahl der Autohersteller, die beim Infotainment auf Google vertrauen, wächst und wächst. Selbst die Volkswagen AG wird übergangsweise auf das OS bei zwei Marken zurückgreifen. Und nächstes Jahr ist auch Renault mit von der Partie.

Im Rahmen der IAA 2021 wurde diese Woche der elektrische Mégane vorgestellt und wenn dieser im zweiten Halbjahr 2022 zu den Kunden rollt, dann werden diese Android Automotive im Innenraum finden – das ist nämlich jetzt hier die Basis.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, denn die Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance hat schon im Frühjahr 2019 bestätigt, dass dieser Schritt kommt. Jetzt ist also auch das erste Auto da und weitere Modelle mit Google werden folgen.

Bei Renault nennt man das übrigens OpenR Link und Android Automotive sieht hier wie erwartet anders, als zum Beispiel bei Polestar und Volvo (die unterscheiden sich ja auch) aus. Das folgende Video (ab Minute 2:50) zeigt das ganz kurz.

Mal schauen, wie sich das langfristig noch entwickelt, aber derzeit bekommt man so den Eindruck, als ob Google durchaus gute Chancen in den Autos hat. Vielleicht nur im Infotainmentsystem, aber wer weiß, was da in Zukunft noch geplant ist.

Langfristig kann ich mir durchaus vorstellen, dass Google die Software ausbaut und Kernbereiche des Autos einbinden wird. Die Autohersteller werden das zwar nicht gerne abgeben wollen, aber so eine Lösung spart am Ende eben viele Kosten.

Renault Mégane: Android Automotive in Bildern

