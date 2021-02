Rein elektrisch: Renault will sich nicht festlegen

In den letzten Tagen haben unter anderem Ford und Jaguar bestätigt, dass sie bald ein rein elektrisches Unternehmen sein werden. Jaguar strebt das schon 2025 an und Ford verfolgt dieses Ziel bis 2030, vorerst aber nur bei uns in Europa.

Renault: Das Verbrenner-Aus kommt sowieso

Diese Ankündigung ist vermutlich kein Zufall, denn es wird sowieso so kommen, da ist sich Luca de Meo von Renault sicher. Spätestens mit der Euro-7-Abgasnorm der EU, die noch 2021 beschlossen werden soll, hat man keine andere Wahl mehr.

Sie dürfte laut Luca de Meo sowieso das Ende der reinen Verbrenner bedeuten, daher muss man sich auch nicht festlegen. Mit der neuen Norm, die 2025 kommen dürfte, wird eine gewisse Art der Elektrifizierung sowieso bald nötig sein.

Renault sei gut vorbereitet und möchte in den kommenden Jahren das „grünste“ Unternehmen in Europa werden, daher will man sich nicht auf kein Jahr festlegen. In anderen Worten: Luca de Meo hält das aktuell für reine Marketing-Aussagen.

Verbrenner: Aus dürfte gegen 2030 kommen

Kann ich verstehen, aber eins scheint mittlerweile sowieso sicher: Spätestens ab 2030 muss man keinen Verbrenner mehr auf den Markt bringen, das dürfte kaum noch jemand kaufen und dafür wird die Entwicklung dann viel zu teuer sein. Daher überlegt derzeit auch Mercedes-Benz, ob man nicht lieber 2030 anpeilen soll.

Wir werden in den kommenden Monaten und Jahren sicher noch die ein oder andere konkrete Aussage mit Bezug auf die Elektromobilität sehen und da Renault hier ganz gut aufgestellt ist, würde es mich nicht wundern, wenn Luca de Meo diese Meinung irgendwann ändert und doch ein konkretes Jahr nennen wird.

