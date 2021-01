Renault ZOE verdreifacht Zulassungen

Der Renault ZOE war im Jahr 2020 erneut Deutschlands Elektroauto Nummer eins. Mit insgesamt 30.381 Zulassungen konnte Renault die ZOE Verkäufe auf dem deutschen Markt um mehr als das Dreifache steigern.

Im Jahr 2019 lagen die Zulassungen des Renault ZOE noch bei 9.431, was für 2020 einem Plus von etwa 222 Prozent entspricht und nicht zuletzt am „Umweltbonus“ liegen dürfte. Damit erreichte der Stromer erstmals die Marke von 30.000 in einem Kalenderjahr in Deutschland verkauften Einheiten und war damit sogar gleichzeitig das bestverkaufte Renault-Modell im vergangenen Jahr. Das Elektroauto Renault ZOE erreicht bis zu 395 Kilometer Reichweite.

Renault „Elektro-Offensive“ für 2021

Für das Jahr 2021 stehen bei Renault weitere Schritte der „Elektro-Offensive“ an. Den Auftakt macht der neue vollelektrische Twingo Electric. Ein Schwerpunkt der Marke ist zudem die schrittweise Hybridisierung der Modellpalette. Nach den bereits gestarteten Modellen Captur Plug-in-Hybrid, Mégane Plug-in-Hybrid und Clio Hybrid sollen in den nächsten Monaten der neue Arkana Hybrid und der neue Mégane 5-Türer Plug-in-Hybrid bei den Händlern landen.

Bei der Marke Dacia soll zudem im Jahr 2021 mit dem neuen Dacia Spring das erste vollelektrische Dacia-Modell eingeführt werden. Bis 2022 plant die Renault Gruppe ihr Angebot weltweit auf acht rein elektrische und zwölf elektrifizierte Modelle zu erweitern.

