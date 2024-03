Resident Evil 9 soll 2025 ganz neue Wege gehen

Capcom wird uns angeblich 2025 ein neues Resident Evil liefern, bisher steht die Ankündigung von Resident Evil 9 allerdings noch aus. Dafür gibt es erste Gerüchte und die sprechen von einem ganz neuen Ansatz für die beliebte Horror-Reihe.

Resident Evil 9 wandert in die Open World

Resident Evil 9 könnte ein Open World-Spiel werden, was auch erklärt, warum es der bisher größte Titel der Reihe werden soll, der am längsten in der Entwicklung ist und das meiste Budget verschlingt. Quelle ist hier der zuverlässige „Dusk Golem“.

Die RE Engine wurde entsprechend dafür optimiert und Capcom nutzt Synergien im Unternehmen, das jüngste Beispiel ist Dragon’s Dogma 2. Es ist das erste von drei geplanten Open World-Spielen mit der neuen Engine, zwei weitere werden folgen.

Das zweite Spiel ist ein neues Monster Hunter Wild und das dritte eben Resident Evil selbst. Ich bin zwar durchaus ein Fan von Open World, aber nicht unbedingt bei Spielen wie Resident Evil, die von einer spannenden und linearen Geschichte leben.

Schauen wir mal, wie das umgesetzt wird und wie offen Resident Evil 9 wirklich ist. Ich hoffe das packt man dann aber nicht mit 0815-Beschäftigungsaufgaben voll, denn diese würden bei so einem Spiel sehr schnell die Spannung abflachen lassen.

