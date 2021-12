Revolut Junior startet mit Google Pay für Teenager

Revolut, die Finanz-App mit mehr als 16 Millionen Usern weltweit, hat aktuell die Einführung von Google Pay für Revolut Junior in der gesamten DACH-Region, in Großbritannien und im Europäischen Wirtschaftsraum verkündet.

Die Einführung von Google Pay für Junior folgt dem Launch von Apple Pay in Deutschland, Österreich und der Schweiz im November 2021. In Deutschland richtet sich Google Pay vor allem an Teenager, die nun mit Junior direkt von ihrem Smartphone aus bezahlen können. Mit Google Pay lassen sich Junior Karten ab sofort in einer digitalen Geldbörse (Wallets) hinterlegen.

Google Pay erfordert ein Google-Konto, um sich anzumelden. In Deutschland ist die Nutzung von Google Pay für Teenager ab 16 Jahren gestattet. Google Pay ist bereits seit Ende Juni 2018 in Deutschland verfügbar. Benötigt wird für die Nutzung von Google Pay ein Android Betriebssystem ab Version 5.0 (Lollipop) sowie eine NFC-Schnittstelle am Smartphone bzw. der Smartwatch. Die Aktivierung erfordert eine einmalige Verifizierung.

Die Sicherheitsfunktionen von Google Pay ermöglichen es Karteninhabern, kontaktlose Transaktionen in Geschäften durchzuführen. Wie bei Google Pay üblich wird eine verschlüsselte Alias-Kartennummer im Sicherheitsbereich des Smartphones hinterlegt.

