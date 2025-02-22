Fintech

Revolut mit neuen Umtauschgebühren am Wochenende

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Revolut

Revolut, ein Fintech-Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Kunden, aktualisiert die Gebühren für den Währungsumtausch am Wochenende.

Ab dem 22. April 2025 gelten neue Gebühren für die verschiedenen Abomodelle. Während Standardnutzer weiterhin 1 % zahlen, wird die Gebühr für Plus-Kunden auf 0,5 % gesenkt. Für Premium-, Metal- und Ultra-Nutzer entfallen die Wochenendgebühren sogar komplett.

Die Nutzer müssen nichts weiter tun, um von den neuen Konditionen zu profitieren, sollten aber die aktualisierte Gebührenübersicht prüfen. Wer mit den Änderungen nicht einverstanden ist, kann sein Revolut-Konto vor dem 22. April 2025 schließen. Revolut weist darauf hin, dass weiterhin Gebühren für „faire“ Nutzung anfallen können und empfiehlt, sich im Hilfe-Center über alle Details zu informieren.

Diese Anpassung soll insbesondere zahlende Kunden belohnen und den Service attraktiver gestalten. Für Standardnutzer gelten jedoch weiterhin die bisherigen Gebühren.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Hat schon jemand die litauische IBAN auf deutsche IBAN von Revolut umgestellt bekommen?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Revolut mit neuen Umtauschgebühren am Wochenende
Weitere Neuigkeiten
Vodafone stellt Ultra Hub 7 mit Wi-Fi 7 vor
in Vodafone
Paypal Pay
PayPal-Zahlungsstörung: Banken und Sparkassen nehmen Stellung
in Fintech
iPhone 17-Serie: ESR startet Zubehörverkauf
in Zubehör
NODE: Ein interessantes Spiel für Fans von Inside oder Limbo
in Gaming
Enbw
EnBW baut neue Schnellladeparks an A8 und A5
in Mobilität
OneOdio Focus A6 ANC-Kopfhörer ausprobiert – Preisbrecher mit hervorragendem Gesamtpaket
in Audio
Toniebox 2 und Tonieplay vorgestellt: Neue Generation interaktiver Audio-Unterhaltung
in Hardware
TP-Link stellt Babycam Tapo C840 vor – mit KI-Funktionen und 4-MP-Auflösung
in Hardware
Happy Sim
Happy SIM erweitert 5G-Angebot mit Freimonaten
in Tarife
Perso Smartphone
Deutschland bereitet digitale Brieftasche vor
in Marktgeschehen