Revolut mit neuen Umtauschgebühren am Wochenende

Revolut, ein Fintech-Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Kunden, aktualisiert die Gebühren für den Währungsumtausch am Wochenende.

Ab dem 22. April 2025 gelten neue Gebühren für die verschiedenen Abomodelle. Während Standardnutzer weiterhin 1 % zahlen, wird die Gebühr für Plus-Kunden auf 0,5 % gesenkt. Für Premium-, Metal- und Ultra-Nutzer entfallen die Wochenendgebühren sogar komplett.

Die Nutzer müssen nichts weiter tun, um von den neuen Konditionen zu profitieren, sollten aber die aktualisierte Gebührenübersicht prüfen. Wer mit den Änderungen nicht einverstanden ist, kann sein Revolut-Konto vor dem 22. April 2025 schließen. Revolut weist darauf hin, dass weiterhin Gebühren für „faire“ Nutzung anfallen können und empfiehlt, sich im Hilfe-Center über alle Details zu informieren.

Diese Anpassung soll insbesondere zahlende Kunden belohnen und den Service attraktiver gestalten. Für Standardnutzer gelten jedoch weiterhin die bisherigen Gebühren.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.