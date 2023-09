Revolution beim Einkaufen: NFC statt Kleingeld für den Einkaufswagen

Der Discounter Netto plant, das Öffnen von Einkaufswagen mit Münzen durch moderne Technik zu ersetzen. Damit würde ein seit Jahrzehnten bewährtes System umgestellt, was einer kleinen Revolution beim Einkaufen gleichkommt.

Ab September 2023 sollen Kundinnen und Kunden des Netto Marke-Discounts in ausgewählten Filialen in Bayern die Möglichkeit haben, ihre Einkaufswagen über die Netto-App zu entsperren. Dieses Pilotprojekt wird in den Städten Burglengenfeld und Sünching mit den Hybrid-Einkaufswagen des deutschen Unternehmens Wanzl durchgeführt.

Zum Entriegeln des Schlosses wird das Smartphone bei geöffneter oder geschlossener App kurz über das Aktivierungsfeld gehalten. Dabei öffnet sich der Mechanismus des Schlosses und der Einkauf kann beginnen. Die Technik basiert auf Nahfeldkommunikation (NFC), ähnlich dem Mobile Payment. […] Die Funktionen des Hybridloc lassen sich per Software Development Kit (SDK) in die jeweiligen Händler- und Markt-Apps integrieren und erhalten so wertvolle Zusatzfeatures für den Kunden.

Die hybriden Einkaufswagen bieten weiterhin die Möglichkeit, sie mit herkömmlichen Münzen zu öffnen, die Netto-App bietet jedoch eine bequeme Alternative.

Mit der Einführung der hybriden Einkaufswagen reagiert Netto auf die sich ändernden Bedürfnisse seiner Kundinnen und Kunden, die zunehmend bargeld- und kontaktlos bezahlen möchten. Verläuft das Pilotprojekt in Bayern erfolgreich, könnten in Zukunft weitere Netto-Filialen mit dieser modernen Technologie ausgestattet werden. Auch andere Supermärkte wie Edeka und Rewe zeigen laut WA Mediengruppe bereits Interesse an dem hybriden Einkaufswagen.

