REWE To Go: Aral und Lekkerland verlängern ihre Partnerschaft

Aral und Lekkerland haben beschlossen, ihre Zusammenarbeit im deutschen Tankstellenmarkt um weitere fünf Jahre bis 2028 zu verlängern.

Die Partnerschaft startete 2014 mit der Eröffnung von zehn Pilotstandorten mit REWE To Go-Shops an Aral Tankstellen. Heute ist das Konzept bereits an über 850 Aral Standorten zu finden und wird weiter bundesweit ausgerollt.

Im Rahmen der verlängerten Kooperation wollen Aral und Lekkerland das REWE To Go Konzept an den Aral Standorten weiter ausbauen und weiterentwickeln. Aral übernimmt dabei nicht nur den Betrieb der Standorte, sondern ist auch maßgeblich für die Entwicklung des Foodservice-Angebots verantwortlich. Ziel ist es, das Angebot für den Direktverzehr um frische Snacks, kalte und warme Speisen sowie Heiß- und Kaltgetränke zu erweitern.

Neue Produkte für die REWE To Go-Shops

In Zusammenarbeit mit Lekkerland werden neue Produkte getestet und das Sortiment in den REWE To Go-Shops kontinuierlich erweitert. Lekkerland wird dabei als exklusiver Lieferpartner für einen Großteil des Sortiments an den 1.200 eigenen Aral Standorten in Deutschland fungieren.

Das REWE To Go Shop-Konzept bei Aral bietet Kunden Kaffeespezialitäten, Snacks, Getränke und eine Auswahl an frischen Lebensmitteln wie Salate, Obst, Wraps, Desserts sowie kalte und warme Speisen. Auch vegane und vegetarische Produkte sind im Angebot.

