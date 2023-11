ROUTINE: Dieses Science-Fiction-Horrorspiel ist nichts für schwache Nerven

Das britische Entwicklerstudio Lunar Software besteht zwar nur aus drei Mitarbeitern, will aber mit ROUTINE ein grafisch sehr atmosphärisches Sci-Fi-Horrorspiel auf den Markt bringen. Der Aspekt des Grauens und die Momente der Einsamkeit, die die Szenerie einer Mondbasis auf klischeehafte Weise ausstrahlt, stehen dabei im Mittelpunkt. Und wem die Einsamkeit noch nicht reicht, der sollte sich vor den tödlichen Maschinen in der Spielumgebung in Acht nehmen.

Alien-Franchise mit Maschinen trifft auf Dead Space

Schaut man sich den Trailer zum Spiel an, knarrt, piepst und leuchtet alles um einen herum auf grafisch sehr schön gruselige Art und Weise. Das Entwicklerstudio setzt auf die Unreal Engine 5 für die grafische Umsetzung. Das Spiel erinnert ein bisschen an das Alien-Franchise und an Dead Space, aber ich denke, dass es eine ganz eigene und persönliche Note hat.

Genaue Informationen wie Erscheinungsdatum, Spieldauer oder Hintergrundgeschichte des Spiels verrät das Entwicklerstudio Lunar Software noch nicht. Auch über das Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.) – eine Art Support Guide im Spiel – gibt es noch keine weiteren Informationen.

Aber der Trailer hat mich in seinen Bann gezogen und ich werde das Spiel auch in Zukunft im Auge behalten. Das Spiel befindet sich derzeit für die Plattformen PC, Xbox One und Series X|S in der Entwicklung.

