Ruuky: Update bringt „Social Interactive Banking“ – Start in Österreich ab heute

Ruuky bietet ein „App-Konto“ für Kinder bzw. Jugendliche und auch Erwachsene. Zuvor war das Unternehmen als Pockid bekannt. Nun gibt es ein großes Update.

Seit dem Launch der ersten Ruuky Banking-App für die „Gen Z“ in Deutschland im Mai 2021, hat sich einiges getan. Nachdem zuletzt das mobile Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay für alle Ruuky-Kunden ermöglicht wurde, veröffentlicht der Finanzdienstleister jetzt die erste „Social Interactive Banking“ App für junge Menschen. Zudem startet Ruuky ab sofort auch in Österreich.

Die neue native iOS- und Android-App ermöglicht es Ruuky-Nutzern, interaktive Videostories zu schauen, um so Hilfestellungen rund um die eigenen Finanzen zu erhalten. Eine weitere Neuheit der App ist, dass ein großer Fokus auf die Gemeinschaft gelegt wird. So wählen Ruuky-Nutzer nun einen individuellen Spitznamen aus und können Freunden in der App folgen.

Junge Menschen, die noch kein Ruuky-Bankkonto besitzen, können sich einen eigenen Zugang erstellen, um Zugriff auf die Videos zu erhalten. Damit kann die Banking App zunächst getestet werden, bevor User das Konto gemeinsam mit ihren Eltern eröffnen. Sobald das Bankkonto aktiviert wurde, stehen alle Banking-Features zur Verfügung.

