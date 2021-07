Samsung will Foldables jetzt endlich für alle interessant machen

Bei Samsung lief es im zweiten Quartal 2021 ganz gut und man konnte sich beim Umsatz um 20 Prozent und Gewinn sogar um 54 Prozent steigern. Kerngeschäft bleibt das Halbleitergeschäft, aber wie immer gab es noch ein paar Details.

In ein paar Tagen findet das nächste Unpacked-Event statt und Samsung hat bereits bestätigt, dass wir neue Foldables sehen werden. Die Gerüchteküche geht von einem Samsung Galaxy Z Flip 3 und Samsung Galaxy Z Fold 3 aus.

Samsung: Foldables für den Massenmarkt

Im Rahmen der Geschäftszahlen hat Samsung jetzt betont, dass man im zweiten Halbjahr die Position im Premium-Markt festigen möchte, in dem man dafür sorgt, dass sich die Foldables endgültig auf dem Massenmarkt etablieren werden.

Die Note-Reihe ist in diesem Jahr nicht dabei, das hat Samsung schon vor ein paar Tagen bestätigt. Nun geht es darum den Fokus auf die Galaxy Z-Reihe zu legen („mainstreaming the foldable category“). Ich bin gespannt, ob das klappt.

PS: So interessant ich die neuen Foldables auch finde und sie testen will, das geht am Ende nur über den Preis. Wenn die Foldables einschlagen sollen, dann wird es langfristig auch günstigere Modelle und nicht nur Flaggschiffe benötigen.

